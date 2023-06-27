Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства

В субботу, когда ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.
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