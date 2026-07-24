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Kinsale Capital Group отчет за II квартал 2026 года

Kinsale Capital Group отчет за II квартал 2026 года

Американская страховая и холдинговая компания Kinsale Capital Group, Inc. (NYSE: KNSL), специализирующаяся на сегменте специализированного и нетрадиционного страхования (Excess & Surplus lines), опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

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