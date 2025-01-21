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Добрый Мир

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Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Фото: Rick Scuteri/ТАСС 1750 прочтений 2 дня назад Присяга, клятва, парад и бал — церемония американской процедуры не менялась вот уже два столетия.

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