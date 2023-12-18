Стоматолог Сотникова: боль в области глаз может быть связана с больными зубами

Головная боль в области глазных яблок, в носовых пазухах, в челюсти и постоянное щелканье суставов челюсти могут указывать на проблемы с зубами, среди которых может быть треснувший зуб, обнаженный корень, запущенный кариес и другие.
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