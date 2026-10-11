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Поставки СПГ в Испанию из Росси упали до нуля впервые за 5 лет

Поставки СПГ в Испанию из Росси упали до нуля впервые за 5 лет

Поставки российского СПГ в Испанию в сентябре впервые за 5 лет упали до нуля. Согласно статистике оператора газовой системы Enagás, за аналогичный месяц 2025 г.

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