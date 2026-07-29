В Госдуме дали совет Дурову

Основателю Telegram Павлу Дурову нужно соблюдать законодательство тех стран, в которых он работает. Такой совет после новостей о том, что в России предпринимателя обвинили в содействии терроризму, ему дал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с РИА Новости.