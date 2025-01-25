Рядовой Будаев помог зачистить опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Рядовой Александр Будаев в составе подразделения участвовал в освобождении одного из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии