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Рядовой Будаев помог зачистить опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Рядовой Будаев помог зачистить опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Рядовой Александр Будаев в составе подразделения участвовал в освобождении одного из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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