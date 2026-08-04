На форуме «Территория смыслов» обсудили участие ветеранов СВО в наставничестве

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Участие ветеранов специальной военной операции в наставнической деятельности способствует передаче молодежи жизненного опыта и формированию живого диалога между поколениями.
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