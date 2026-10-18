Московский «Спартак» в домашнем матче 11-го тура РПЛ разгромил «Рубин» - 4:0. «Красно-белые» обошли в турнирной таблице ЦСКА и «Краснодар», набрав 23 балла, и дышат в затылок занимающему второе место «Зениту» - отрыв команды Хуана Карседо от «сине-бело-голубых» составляет одно очко.
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