Московский «Спартак» в домашнем матче 11-го тура РПЛ разгромил «Рубин» - 4:0. «Красно-белые» обошли в турнирной таблице ЦСКА и «Краснодар», набрав 23 балла, и дышат в затылок занимающему второе место «Зениту» - отрыв команды Хуана Карседо от «сине-бело-голубых» составляет одно очко.