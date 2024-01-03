Политолог заявил, что потери ЕС от санкций ложатся на плечи европейцев

Антироссийские санкции наносят вред экономикам стран Евросоюза, что постепенно начинают осознавать и в самом ЕС, заявил в беседе с РЕН ТВ доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов.
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