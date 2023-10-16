Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели девушки на реке в Самарской области

Следственное управление Следственного комитета по Самарской области начало доследственную проверку по факту гибели 17-летней девушки на сап-борде на реке Сок вблизи посёлка Малая Царёвщина в середине августа текущего года.
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