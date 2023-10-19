В Ленобласти ищут причастных к убийству мужчины и расчленению его тела

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность человека, расчлененные части тела которого были обнаружены 18 октября в реке Перовка в районе моста на 83-м километре федеральной трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.
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