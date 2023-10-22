«Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым начнутся в конце октября

Полнометражная комедия «Праздники» о семье Пыжовых, которая собралась вместе на майские праздники, но их семейные посиделки пошли совсем не по плану, выйдет в онлайн-кинотеатрах Kion, Premier и IVI 26 октября 2023 года.
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