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Жареный картофель с вешенками вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Жареный картофель с вешенками вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Жареный картофель с вешенками – самый простой, но в то же время вкусный обед или ужин. Это блюдо можно подавать с мяском, салатиками или без каких-либо дополнений, в любом случае оно всегда будет очень аппетитным и сытным! Ингредиенты Порции: –+3 Картофель 500 гр.

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