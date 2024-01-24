Жареный картофель с вешенками вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Жареный картофель с вешенками – самый простой, но в то же время вкусный обед или ужин. Это блюдо можно подавать с мяском, салатиками или без каких-либо дополнений, в любом случае оно всегда будет очень аппетитным и сытным! Ингредиенты Порции: –+3 Картофель 500 гр.