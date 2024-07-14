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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Она содержит множество витаминов, но может и навредить Дмитрий Быстров, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса в "Росбиотех", поделился с РИА Новости информацией о полезных свойствах черной смородины и о том, кому следует избегать ее употребления.

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