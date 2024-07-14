Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Она содержит множество витаминов, но может и навредить Дмитрий Быстров, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса в "Росбиотех", поделился с РИА Новости информацией о полезных свойствах черной смородины и о том, кому следует избегать ее употребления.