Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Она содержит множество витаминов, но может и навредить Дмитрий Быстров, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса в "Росбиотех", поделился с РИА Новости информацией о полезных свойствах черной смородины и о том, кому следует избегать ее употребления.
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