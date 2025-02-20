Маск согласился с необходимостью провести аудит направленных Украине денег

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления (DOGE), согласился с тем, что нужно провести проверку, как были потрачены выделенные Украине американские деньги.
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