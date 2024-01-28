Обвиняемую в мошенничестве бьюти-блогершу Уланову не отправили в СИЗО

Суд в Екатеринбурге принял решение о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении местной предпринимательницы и бьюти-блогерши Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда в субботу.