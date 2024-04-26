Полицейским в Санкт-Петербурге пришлось застрелить неадеквата, которого они приехали помогать спасать

Довольно странный и трагический случай произошел в Санкт-Петербурге на Английском проспекте. Полиции пришлось застрелить человека, которого полицейские на самом деле приехали помочь спасти врачам, сообщила Фонтанка.
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