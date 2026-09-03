ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

279 подписчиков

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России

Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ.Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто во Владивостоке / Источник: © Кристина Соловьёва/РИА НовостиНа встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума 3 сентября Путин отметил, что две страны взаимодействуют по многим направлениям.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым