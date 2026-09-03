Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России

Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ.Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто во Владивостоке / Источник: © Кристина Соловьёва/РИА НовостиНа встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума 3 сентября Путин отметил, что две страны взаимодействуют по многим направлениям.