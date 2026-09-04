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Антифашист

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Узник совести Сергей Середенко вышел из эстонской тюрьмы на свободу, отбыв свой срок полностью

Узник совести Сергей Середенко вышел из эстонской тюрьмы на свободу, отбыв свой срок полностью

Русский омбудсмен Эстонии Сергей Середенко освободился из заключения после отбытия полного срока наказания.

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