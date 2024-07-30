Новая статья: Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip6: более интересный апгрейд, чем кажетсяВ этом году Samsung подготовила не слишком серьезные обновления для своих гибких смартфонов, явно решив, что не стоит ломать то, что и так хорошо работает (и неплохо продается).