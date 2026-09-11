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ФедералПресс

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«Не усиливать тревогу»: эксперт объяснила, как справляться с эмоциональной раскачкой в информационном противостоянии

«Не усиливать тревогу»: эксперт объяснила, как справляться с эмоциональной раскачкой в информационном противостоянии

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. В условиях непрерывного потока новостей и сообщений в мессенджерах главная угроза — не только отдельные фейки, но и намеренная эмоциональная раскачка аудитории.

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