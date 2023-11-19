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Орбан: Украина находится от ЕС на расстоянии «во много световых лет»

Орбан: Украина находится от ЕС на расстоянии «во много световых лет»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине еще очень далеко до вступления в Евросоюз. С таким утверждением политик выступил в ходе выступления на конгрессе, посвященном 30-летию правящей партии «Фидес».

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