Бой "стенка на стенку" может стать официальным видом спорта в России

Скриншот видео Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину расширить Всероссийский реестр видов спорта и список испытаний ГТО, дополнив их кулачным боем "стенка на стенку" Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения депутата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии