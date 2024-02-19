Бой "стенка на стенку" может стать официальным видом спорта в России

Скриншот видео Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину расширить Всероссийский реестр видов спорта и список испытаний ГТО, дополнив их кулачным боем "стенка на стенку" Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения депутата.