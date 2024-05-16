На игрока "Енисея" Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство после драки

Правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского "Енисея" Владимира Хозина, который был одним из участников драки с отдыхавшими в Красноярске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии