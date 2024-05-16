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На игрока "Енисея" Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство после драки

На игрока "Енисея" Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство после драки

Правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского "Енисея" Владимира Хозина, который был одним из участников драки с отдыхавшими в Красноярске.

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