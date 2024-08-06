Меркурис: ВС РФ быстро продвигаются, ситуация для ВСУ в Торецке катастрофическая

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил о катастрофической ситуации для ВСУ на покровском направлении, где российские войска активно продвигаются, что вызывает беспокойство на Западе.
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