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Конгрессмен Мэсси: из-за ослабления доллара мир скоро откажется от его использования

Конгрессмен Мэсси: из-за ослабления доллара мир скоро откажется от его использования

Конгрессмен Томас Мэсси, являющийся членом палаты представителей от Республиканской партии США, заявил, что растущая инфляция вынуждает государства мира отказываться от американского доллара из-за его девальвации.

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