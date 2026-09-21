Мурманские врачи совершили чудо: спасли жизнь крохе весом 680 грамм!

В Мурманске врачи совершили настоящее чудо, спася жизнь новорожденному крохе весом всего 680 грамм. Малыш появился на свет раньше срока, и уже с первых минут его жизни специалисты столкнулись с серьезной угрозой — тяжелым заболеванием кишечника, угрожавшим его жизни, как сообщает Nord-News.
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