Мурманские врачи совершили чудо: спасли жизнь крохе весом 680 грамм!

В Мурманске врачи совершили настоящее чудо, спася жизнь новорожденному крохе весом всего 680 грамм. Малыш появился на свет раньше срока, и уже с первых минут его жизни специалисты столкнулись с серьезной угрозой — тяжелым заболеванием кишечника, угрожавшим его жизни, как сообщает Nord-News.