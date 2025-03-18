В России пять человек пострадали из-за атак ВСУ

Пять человек получили ранения в Курской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хиншттейн в Telegram-канале.
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