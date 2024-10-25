В Крыму проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

С 24 по 28 октября в Международном детском центре «Артек» проходит финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей»! На помощь в модерации площадок в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей» были приглашены старшие вожатые Движения Первых, представители федерального и регионального Советов Первых с южного федерального округа.