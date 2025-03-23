Киев предупредили о возможном госперевороте

Националистические силы на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу, заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
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