Русская весна
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Русская весна

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Киев предупредили о возможном госперевороте

Киев предупредили о возможном госперевороте

Националистические силы на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу, заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

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Комментарии
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Eduard
Хватии предупреждать негодяев,надоеди,
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15 час.
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