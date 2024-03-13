Кто больше жизни Родину чтил: подвиг эсминца «Стерегущий»

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». 120 лет назад, за год с небольшим до печально известной Цусимы и спустя месяц после эпического сражения с участием крейсера «Варяг», произошел еще один героический и трагический для русского флота эпизод.