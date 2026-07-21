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Тимур Гурцкая: «Игдисамов не доработает до первой паузы на сборную. ЦСКА после шести туров задумается о смене тренера. В матче с «Динамо» было избиение»

Агент Тимур Гурцкая уверен, что главный тренер Дмитрий Игдисамов не доработает в ЦСКА до зимы. Московский клуб  не выиграл ни одного из 7 предсезонных матчей – 4 поражения, 3 ничьих.

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