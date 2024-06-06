Наглость американцев не знает границ. США призывают Европу ограбить Россию для щедрой помощи ВСУ

Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Автор: Иван Смирнов Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок, сообщает газета Financial Times.
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