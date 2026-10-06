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Туризм и География

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Когда таёжная тропа превращается в ловушку: случай на ручье

Когда таёжная тропа превращается в ловушку: случай на ручье

Таёжные маршруты редко прощают самонадеянность. Каждый, кто хотя бы раз уходил в лес с конкретной целью, знает: даже самый привычный путь может измениться за одну минуту.

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