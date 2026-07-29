БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев — Совбезу ООН: «Москали обрекли мир на голод, подставляясь под наши дроны и пуляя по нашему экспорту»

Киев — Совбезу ООН: «Москали обрекли мир на голод, подставляясь под наши дроны и пуляя по нашему экспорту»

Украина нынешним летом начала настоящую охоту в Азовском море на суда с нашим зерном, но ответка ей не полюбилась Сергей Ищенко Фото: ZumaTASS Вам доводилось видеть, как вертятся ужи на горячих сковородках? Мне тоже не приходилось.

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