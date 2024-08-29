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Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Более 600 тысяч человек посетили первую Московскую международную неделю кино. Гости участвовали в девяти тематических кинофестивалях, кастингах, экскурсиях и лекциях,  написал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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