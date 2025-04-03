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Следующая встреча Россия — АГС пройдет в одной из стран Африки

Следующая встреча Россия — АГС пройдет в одной из стран Африки

Проведение новой министерской встречи между Россией и Альянсом государств Сахеля запланировано на территории одного из государств-участников объединения, 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

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