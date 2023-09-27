Посол Степанов: принесенные Трюдо извинения за нациста являются недостаточными

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что принесенные премьер-министром страны Джастином Трюдо в связи с чествованием в парламенте украинского нациста извинения являются недостаточными, сообщает ТАСС.
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