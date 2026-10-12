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Царьград

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Делягин после ударов по дата-центрам в России задал "детский вопрос", который "возник у многих"

Делягин после ударов по дата-центрам в России задал "детский вопрос", который "возник у многих"

Михаил Делягин после ударов противника по дата-центрам в России задал "детский вопрос", который "возник у многих": "Почему дата-центры размещены там, где они максимально уязвимы?" Экономист обратил внимание на опыт Англии.

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