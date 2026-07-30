Защита от диверсий и БПЛА: на рынке страхования вводят единые стандарты

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) запускает унифицированный механизм перестрахования рисков, связанных с терроризмом, диверсиями и повреждениями от беспилотников, — мера нацелена на поддержание устойчивости стратегически важных секторов экономики.
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