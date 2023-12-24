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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия готова к разрыву дипотношений с Америкой

Россия готова к разрыву дипотношений с Америкой

Хорошее такое интервью «Интерфаксу» дал намедни заместитель министра Сергей Рябков, глубокое и добротное.

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Комментарии
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Борис Виленский
Сделать пролив им. тов. Сталина и не нужны будут дипотношения.
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10 час.
bob7589
Давно пора!
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8 час.

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