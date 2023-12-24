Россия готова к разрыву дипотношений с Америкой

Хорошее такое интервью «Интерфаксу» дал намедни заместитель министра Сергей Рябков, глубокое и добротное.
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