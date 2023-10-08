Сегодня в Севастополе произошло ДТП с пешеходом

Сегодня в Севастополе произошло ДТП с участием пешехода-сообщает полиция Севастополя. 8 октября в обеденное время молодой водитель сбил пешехода который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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