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Сегодня в Севастополе произошло ДТП с пешеходом

Сегодня в Севастополе произошло ДТП с пешеходом

Сегодня в Севастополе произошло ДТП с участием пешехода-сообщает полиция Севастополя. 8 октября в обеденное время молодой водитель сбил пешехода который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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