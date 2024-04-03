В Star Wars: The Old Republic стартовал ивент Pirate Incursion В апреле этого года в Star Wars: The Old Repu...

В Star Wars: The Old Republic стартовал ивент Pirate IncursionВ апреле этого года в Star Wars: The Old Republic произойдет несколько событий, на которые стоит обратить внимание, в том числе событие Pirate Incursion и неделя Bounty ContractЧитать дальше → источник.
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