Жёлтый уровень угрозы действовал с вечера 22 октября, официально об атаках на регион не сообщалось. Ранее отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников.
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