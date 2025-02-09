Анализ японской иены: пара USD/JPY будет находиться под влиянием японских и американских экономических данных

Текущее состояние пары USD/JPY Пара USD/JPY упала на 2,43% за неделю, закрывшись на уровне 151,390. Это произошло на фоне усиления спекуляций, вызванных сильными данными по росту заработной платы в Японии.
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