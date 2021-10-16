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Поклонская ответила украинскому МИДУ на попытку экстрадиции

Поклонская ответила украинскому МИДУ на попытку экстрадиции

Нормы Венской конвенции в дипломатии напомнила МИДу Украины посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская 15 октября в комментарии медиа-холдингу РБК.

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