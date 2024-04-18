В Няндомском округе капитально ремонтируют два моста

В настоящее время на объектах дорожники проводят работы по армированию шкафных стенок опор.На автомобильной дороге Заозерный — Лимь (Новая) — Верала в Няндомском округе активно идёт капитальный ремонт сразу двух мостов через реку Шарьга.
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