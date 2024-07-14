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Закон и Порядок

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Совершено покушение на Дональда Трампа

Совершено покушение на Дональда Трампа

Дональд Трамп был эвакуирован с предвыборного митинга в городе Батлер (западная часть штата Пенсильвания).

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