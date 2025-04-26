Что происходит с организмом, когда замедляется метаболизм, и как его ускорить без мучений

Метаболизм — это совокупность биохимических процессов, обеспечивающих организм энергией. Основной обмен веществ (Basal Metabolic Rate) включает энергозатраты на поддержание работы сердца, дыхания, терморегуляции и других базовых функций.
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